Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

В ходе боевой работы операторы БпЛА, производя разведку местности, наносят огневое поражение силам ВСУ, осуществляют корректирование огня артиллерии и видеофиксацию уничтожения живой силы и техники противника.
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