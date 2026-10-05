Robert Kelker-Kelly, Former Bo Brady On Days Of Our Lives, Dead At 62

Robert-Kelker Kelly, a soap opera star whose resume includes three years of playing Bo Brady on Days of Our Lives, has died.
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