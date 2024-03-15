НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Президент Бразилии поддержал Винисиуса: «Больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а в первую очередь человек»

«Мы видим, что происходит с Вини. Эти больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а в первую очередь человек», – заявил Лула да Силва во время мероприятия, проходившего в Порту-Алегри.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх