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Обстрелы Донецка. Что происходит?

Обстрелы Донецка. Что происходит?

Только не нужно говорить, что Путин всё знает, но сделать ничего не может - это заведомо неправда. От Донецка до Авдеевки примерно 5-10 километров.

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