Обстрелы Донецка. Что происходит?

Только не нужно говорить, что Путин всё знает, но сделать ничего не может - это заведомо неправда. От Донецка до Авдеевки примерно 5-10 километров.
Популярные статьи
- Мардану, Козыреву и другим русофобам не по нраву русская повязка на руке Ярослава Дронова. А на руке у наших солдат повязка вас устраивает?
- За чей счёт банкет. Богатые россияне, отчисленные из иностранных вузов, будут бесплатно учиться в России
- "Антипасха" по-бегловски: Северная столица встретила праздник подсадившим детей на наркотики репером и "фестивалем" ролевиков с педерастами и трансами
Свежие комментарии