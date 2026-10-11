Окосячка в деревянном доме: почему окна и двери начинают заедать и что делать

Когда строительство завершено, окна открываются мягко, двери закрываются плотно, а по дому не гуляет сквозняк, хочется выдохнуть и забыть о технических деталях.
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