Добрый Мир
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Добрый Мир

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В США набросились на Трампа после угроз в адрес Путина

В США набросились на Трампа после угроз в адрес Путина

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Только и слышно от него : Сделка, сделка , сделка ... Грëбаный торгаш !
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