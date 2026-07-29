НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

test mazurok

2 подписчика

💡 В Севастополе до 12:00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей на Северной стороне Отключения света затронут Мекензиевы Горы, улицы Нефедова, Туманная, Приятная, Энергетиков, посёлок Любимовка, частично Качинское шоссе, село Фруктовое, посёлок Голландия, улицы Федоровская, Батарейная, Южногородская, посёлок Кача, село Солнечное, посёлок Андреевка, село Орловка, частично Качинское шоссе, село Полюшко, посёлок Осипенко, сообщили в «Севастопольэнерго».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии