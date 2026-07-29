💡 В Севастополе до 12:00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей на Северной стороне Отключения света затронут Мекензиевы Горы, улицы Нефедова, Туманная, Приятная, Энергетиков, посёлок Любимовка, частично Качинское шоссе, село Фруктовое, посёлок Голландия, улицы Федоровская, Батарейная, Южногородская, посёлок Кача, село Солнечное, посёлок Андреевка, село Орловка, частично Качинское шоссе, село Полюшко, посёлок Осипенко, сообщили в «Севастопольэнерго».