Теннисист Рублев объяснил свое поражение от Зверева на Итоговом турнире

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил свое поражение от немца Александра Зверева в первом матче Итогового турнира ATP, отметив, что показал хороший теннис, однако исход противостояния решили детали.
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