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Теннисист Рублев объяснил свое поражение от Зверева на Итоговом турнире

Теннисист Рублев объяснил свое поражение от Зверева на Итоговом турнире

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил свое поражение от немца Александра Зверева в первом матче Итогового турнира ATP, отметив, что показал хороший теннис, однако исход противостояния решили детали.

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