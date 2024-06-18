В Ноябрьске ожидается отсутствие горячего водоснабжения из-за ремонтных работ на ГРС

В Ноябрьске ожидается отключение горячего водоснабжения с 24 по 26 июня. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на газораспределительной станции, которые потребуют прекращения подачи газа в город компанией "Газпром трансгаз Сургут".