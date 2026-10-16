Халяль повсюду… После выборов мигрантское лобби активизировалось. Принятые законы саботируют, на полках супермаркетов появляется всё больше товаров с пометкой "халяль".
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