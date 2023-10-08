Челябинской области обещают усиление ветра и мокрый снег

На Южном Урале продлили штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью 9 октября на территории региона ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, на крайнем западе до сильных, порывы ветра до 17-22 метров в секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии