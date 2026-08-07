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ИА Регнум

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Трамп прокомментировал дальнейшие поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot

Трамп прокомментировал дальнейшие поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что Соединенные Штаты испытывают потребность в ракетах для зенитных ракетных комплексов Patriot, комментируя возможность дальнейших поставок вооружений Украине.

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