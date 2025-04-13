Геннадий Бережнов

Кому не лень все точат зубы против России. Как относится к этому Великой России - мне лично как то обидно за державу, но власть легко это переносит. Я родом из СССР и такого не помню. Мы и разговариваем с теми кто воюет с нами сегодня доброжелательно, выполняя договорённости. А вот Киев и США нет.