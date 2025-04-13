Норвежское издание Regjeringen сообщает, что Норвегия выделяет 10 миллиардов норвежских крон (около 830 миллионов евро) на подготовку одной бригады для Вооруженных сил Украины.
Норвегия на паях с прибалтами возьмет на баланс бригаду ВСУ
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Кому не лень все точат зубы против России. Как относится к этому Великой России - мне лично как то обидно за державу, но власть легко это переносит. Я родом из СССР и такого не помню. Мы и разговариваем с теми кто воюет с нами сегодня доброжелательно, выполняя договорённости. А вот Киев и США нет.
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