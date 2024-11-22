Кеннеди-младший оправдался за сравнения Трампа с Гитлером и Муссолини

Роберт Кеннеди-младший, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра здравоохранения и социальных служб, оправдался за сравнения республиканца с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини.
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