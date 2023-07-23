Аргументы недели

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В Москве в ближайшие часы ожидаются гроза и усиление ветра до 15 м/с

В Москве ожидается ухудшение погоды, прогнозируют дождь, грозу, при грозе возможно шквалистое усиление ветра до 15 м/с.

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