Шумков заявил, что в области отремонтируют 27 мостов и тысячи километров дорог. Видео

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником и заявил, что в регионе отремонтируют и построят 27 мостов и тысячи километров дорог.
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