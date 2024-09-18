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Дыхательная гимнастика: какую пользу она несет для организма + 7 эффективных упражнений

Дыхательная гимнастика: какую пользу она несет для организма + 7 эффективных упражнений

Рассказываем, как правильное дыхание влияет на наш организм и как с помощью него укрепить здоровье. Дыхательная гимнастика с каждым днем набирает популярность, благодаря своему полезному и оздоровительному эффекту, который она оказывает на организм.

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