Исследователи: препарат от рака поможет и в лечении ВИЧ

Препарат EBC-46, извлекаемый из семян австралийского дерева, способствует лечению раковых опухолей, как сообщают ученые из Стэнфордского университета в своей статье, опубликованной в журнале Science Advances.
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