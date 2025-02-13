Щербаков: в Хорошево-Мневниках возведут жилой комплекс на 853 квартиры

Согласован проект жилого дома в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Об этом сообщил председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.