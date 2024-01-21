ИИ показал постапокалиптические версии Чужого, Бэтмена, Венома, Дарта Вейде...

ИИ показал постапокалиптические версии Чужого, Бэтмена, Венома, Дарта Вейдера и не только. У них появилась силовая броняПользователь Reddit с ником Substantial_Life4773 попросил нейросеть Midjourney сгенерировать изображения, на которых представлены постапокалиптические версии популярных персонажей из фильмов в силовой броне из Fallout.