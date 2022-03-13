Маркифф Моррис вернулся в состав «Хит» после четырехмесячного отсутствия

Маркифф Моррис вернулся в состав «Хит» после четырехмесячного отсутствия

Форвард «Майами» Маркифф Моррис в субботнем матче против «Миннесоты» (104:113) вернулся в строй, пропустив четыре месяца из-за травмы шейного отдела позвоночника.

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