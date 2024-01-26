Госдума одобрила в первом чтении наказания для треш-стримеров

Госдума приняла в первом чтении проекты поправок к КоАП РФ и УК РФ, которые предполагают наказание за размещение в интернете «видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью» и призывами повторять эти действия из «корыстных» и других побуждений, пишет «Ъ».
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