«Голые» полководцы Европы

На днях, комментируя призывы многих западных лидеров продолжать военную и финансовую помощь Украине, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Запад одержим идеей воевать с нами до последнего украинца».
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