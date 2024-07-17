Новак: аэропорты всех регионов Кавказа построят или реконструируют

Аэропорты будут построены либо реконструированы во всех регионах Северного Кавказа. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) рассказал вице-премьер России Александр Новак.
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