Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era поделились подробностями режимов и классичес...

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era поделились подробностями режимов и классических механик в игреСтудия Unfrozen, создатели предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era, продолжают делиться подробностями предстоящей игры.
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