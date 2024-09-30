Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СК возбудил дело после взрыва газовых баллонов в московском ЖК

СК возбудил дело после взрыва газовых баллонов в московском ЖК

Уголовное дело возбуждено по факту гибели человека на севере Москвы. Соответствующее решение принял Тимирязевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу ГСК СК России по городу Москве.

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