СК возбудил дело после взрыва газовых баллонов в московском ЖК

Уголовное дело возбуждено по факту гибели человека на севере Москвы. Соответствующее решение принял Тимирязевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу ГСК СК России по городу Москве.
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