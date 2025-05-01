Тайна «девочек из ВСУ»: как слёзы и раскаяние привели к трагической расплате Юлия ЧелкановаВ последние месяцы русская армия ликвидировала несколько известных карательниц, известных как опасные девочки из ВСУ.
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