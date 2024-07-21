"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным

Накануне, во время выступления на Дне металлурга в Красноярске, Глюкоза вела себя странно. Зрители заметили, что певица говорила невнятно, трогала себя в области промежности и иногда не попадала в фонограмму.
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