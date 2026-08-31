Эксперт сообщил о мощном прорыве ВС РФ к Краматорску

Российские войска смогли прорваться в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку.
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Храни вас БОГ ребятки!!
Молодцы парни, бейте врага, спасибо Вам Братья!!!👍👍👍
Молодцы наши воины! 🇷🇺