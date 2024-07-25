Попытка номер два: Прозрачные будки для туристов вернут на улицы Сочи Впервые они появились около пяти лет назад, смотрим второе фото.
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Попытка номер два: Прозрачные будки для туристов вернут на улицы Сочи Впервые они появились около пяти лет назад, смотрим второе фото.