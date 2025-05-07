Орбан опозорил главу ЕК за помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее призыв ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз и ее планы по военной помощи Киеву.
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