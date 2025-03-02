Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Maxim
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Как появилось хозяйственное мыло и почему его так называют

Как появилось хозяйственное мыло и почему его так называют

По наличию дома хозяйственного мыла можно определить возраст человека. Ну или вы просто хорошо усвоили урок родителей, бабушки или дедушки о том, что это универсальное не только моющее, но даже лечебное средство.

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Комментарии
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ГП
Галина Попандопуло
Я его использую почти везде!!!!!
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18 час.
Maxim
Я тоже, и посуду мою, жидким с кедром, для стирки - порошковое. Появилось в Древнем Риме случайно: с жертвенника стекал жир по известковой скале в реку, заметили, что в той реке бельё хорошо стирается, пошли по цепочке..
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17 час.
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