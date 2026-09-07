Новосибирцы могут взять оплачиваемый день для диспансеризации

Тем, кому ещё не исполнилось 40 лет, такой день дают раз в три года. С 40 лет — ежегодно. Для пенсионеров и предпенсионеров предусмотрено два дня в году.
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