Обряд Родоварта. Очищение крови от образов предыдущих партнеров.

Я сужу по этому утвереждению: "Сначала идут определенные действия, а потом первый раз через девять месяцев пробовали сотворить сам обряд Родоварты. Он имеет такую часть как вхождение, которая не зависит ни от вас, ни от того, кто этот обряд совершает, это — жребий Богов. Если вы эту часть обряда проходите, то он сотворяется дальше, если нет, значит ваших душевных трудов пока не достаточно." То, что от людей не зависит, может зависеть только от чего-то иного, если мне не изменяет логика.

В

Воробей

- “ Бог не сосед , у которого что то можно выпросить , если он соизволит ... ! “ Если концепция наличия у Творца определённой Цели Творения верна, тогда Творец вполне может сотворить что-то конкретное в жизни данного индивидуума, если Он решит, что это сулит способствование достижению этой Цели. А это значит, что какие-то реакции индивидуума могут иметь своим логическим результатом волю Творца сотворить что-то конкретное в его жизни. То есть, фактически это и есть то, что аналогично «выпрашиванию у соседа». Хотя, конечно, каждый имеет право придерживаться мнения, что Творец не существует. Но, это вполне может быть именно тем ответом, который данный индивидуум получил от Творца в ответ на его конкретные реакции, понимая под этим тип его внутреннего отношения к происходящему в его жизни. С этой точки зрения данный индивидуум действительно "только сам может себя изменить", по сути. Однако, тут следует не забывать, что это касается только тех индивидуумов, кто действительно де-факто наделены потенцией КОСВЕННОЙ свободы воли. В отношении же всех остальных, никто и ничто не способно что-то изменить в их существовании - всё предопределяется судьбой, исключительно!