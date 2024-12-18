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Двум капитанам потерпевших крушение танкеров в Чёрном море предъявили обвинение

Двум капитанам потерпевших крушение танкеров в Чёрном море предъявили обвинение

Обвинение предъявлено капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».Капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые потерпели крушение в акватории Чёрного моря, предъявили обвинение.

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