Двум капитанам потерпевших крушение танкеров в Чёрном море предъявили обвинение

Обвинение предъявлено капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».Капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые потерпели крушение в акватории Чёрного моря, предъявили обвинение.
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