Станислав Поздняков: «Подготовка резерва для нас – задача номер один»

«Подготовка резерва для нас – задача номер один. Мы отдаем себе отчет, что олимпийская команда, которая будет выступать без всяческих ограничений и выдуманных рекомендаций, должна быть боеспособной и должна выполнять задачу, которая указана в стратегии развития физической культуры и спорта РФ, и, безусловно, команда должна быть конкурентоспособной.