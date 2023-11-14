ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Галацевич
    Ну и где твоё твоё ружьё, вафля. ? И среди чучмеков есть очень хорошие люди, и среди русских есть такие ублюдки как ты.Диаспоры приезжих...
  • Надежда Иванова
    Она просто уже больная на голову!!👎Роднина назвала р...
  • Андрей Павлов
    Показуха. Такие вещи должны делаться на автомате, мимоходом. А для этого нужен ЗАКОН, где однозначно описан процесс. ...Система заработал...

На покаянное письмо Пугачевой - "которая в сердцах россиян" - ответила актриса Яна Поплавская

На покаянное письмо Пугачевой - "которая в сердцах россиян" - ответила актриса Яна Поплавская

Politiki.net Пугачевой которая по завершению краткосрочного вояжа по Российской Федерации, опубликовала в соцсетях как ей шедевральное письмо, с претензией на бессмертие - ответила актриса Яна Поплавская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Умница Поплавская., а Пугачиха - ду...ра.
Ответить
11 час.
А
Александр
Когда же забудут эту хамку Пугачеву
Ответить
4 час.
ГП
Галина Потапчик
Дряхлая, глупая - родства не помнящая!! И родом из ЛИТВЫ, Поезжай к себе на родины и радуйся, что еще жива!!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх