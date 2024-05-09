Станислав Воскресенский поздравил жителей Ивановской области с Днём Победы

<p align="center"> <b><span style="color: #003d90;">Уважаемые ивановцы!</span></b><br> <b><span style="color: #003d90;">Дорогие ветераны!</span></b><br> <b><span style="color: #003d90;">Товарищи воины ивановского гарнизона!</span></b> </p> <p align="center" style="text-align: left;"> Поздравляю вас с праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне!<br> </p> <p> День Победы занимает особое место в истории нашей страны.
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