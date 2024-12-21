Евросоюз на фоне готовящейся остановки Украиной транзита российского газа активно занялся поиском других поставщиков.
В ЕС стали искать поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину
Комментарии
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holms sherlok
Сами же добивались полной остановки транзита.
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18 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Скоро разоряться это точно.Как можно быть такими тупыми.Живут на одном континенте, рядом сосед Россия котораятне грозит вам,не хочет с вами спориться и только вести торговлю честно предлогая все свои ресурсы (которых из-за снабжения оружием Украину,не заслуживает не чего и отключить газ надо было давно.)Запад потеряет всё и останешься на нуле,а то что предлагает Америка свой жиженный газ-это разорение.Трамп своё не упустит никогда.Вот пусть теперь Запад попрыгает.
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9 час.
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