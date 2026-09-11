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Три года назад Владимиру было присвоено звание «Город трудовой доблести»

Три года назад Владимиру было присвоено звание «Город трудовой доблести»

Владимир стал Городом трудовой доблести в 2023 году. Это звание подчеркивает подчеркивает вклад владимирцев в победу и сохраняет память о героях тыла.

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