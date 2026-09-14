Мнение: «Соглашение о закупке Германией Томагавков пока находится в неосязаемом пространстве», – Максим Зиновин

Максим Зиновин, эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций, в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Германия планирует закупить у США ракеты «Томагавк» и пусковые установки «Тифон».
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