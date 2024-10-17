РИА: по делу кадровика МО Кузнецова назначили две экспертизы по недвижимости

Назначены две оценочные экспертизы по недвижимому имуществу в рамках уголовного дела о взятки в отношении бывшего начальника Главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.
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