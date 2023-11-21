Bloomberg: План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться

План Европейского союза по оказанию военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро в течение четырех лет может потерпеть неудачу, поскольку страны-члены Евросоза имеют разногласия по данному вопросу.
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