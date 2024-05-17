Морская авиация России уничтожила три беспилотных катера Вооруженных сил Украины в Черном море

В результате последней атаки Военно-морских сил Украины на территориальные воды Российской Федерации Российская Федерация успешно отразила эту угрозу, уничтожив три беспилотных катера, направлявшихся в сторону Крымского полуострова.
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