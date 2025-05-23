Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Месяц назад Сергей Писарев также был на первом месте Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев вновь возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали СМИ в апреле 2025 года.
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