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Гоночным инженером Хэмилтона станет Адами, работавший с Феттелем и Сайнсом в «Феррари» (GdS)

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон будет работать в новой команде с Риккардо Адами, утверждает итальянская La Gazzetta dello Sport.

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