Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 387 подписчиков

Адвокат Тиммы в суде: «Мама Яниса плакала, когда Седокова сказала, что ее били»

Адвокат Тиммы в суде: «Мама Яниса плакала, когда Седокова сказала, что ее били»

Новые детали громкого дела вокруг наследия Яниса Тиммы появляются почти каждый день. На очередном заседании суда обсуждали не только имущественные вопросы, но и подробности отношений баскетболиста с Анной Седоковой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии