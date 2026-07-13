Адвокат Тиммы в суде: «Мама Яниса плакала, когда Седокова сказала, что ее били»

Новые детали громкого дела вокруг наследия Яниса Тиммы появляются почти каждый день. На очередном заседании суда обсуждали не только имущественные вопросы, но и подробности отношений баскетболиста с Анной Седоковой.
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