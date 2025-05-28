Канадский клуб открыл счет в первом периоде — большинство реализовал Леон Драйзайтль. Во втором игровом отрезке команды по разу использовали лишнего игрока: вначале […] The post «Эдмонтон» приблизил повторение прошлогоднего финала Кубка Стэнли first appeared on LentaMsk.
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