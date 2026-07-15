Запоздалое прозрение: Египет променял русские Су-35 на западные «игрушки для парадов» — и теперь плачет

«Наша собственная трусость нам очень дорого обошлась. Из-за того, что мы отказались от Су-35, считающихся одними из самых эффективных истребителей современности, мы остались практически без боевой авиации», — именно в такой достаточно нелицеприятной форме египетские СМИ оценили сегодняшнее состояние Военно-воздушных сил Египта, кстати, являющихся крупнейшими на Африканском континенте.