Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Запоздалое прозрение: Египет променял русские Су-35 на западные «игрушки для парадов» — и теперь плачет

Запоздалое прозрение: Египет променял русские Су-35 на западные «игрушки для парадов» — и теперь плачет

«Наша собственная трусость нам очень дорого обошлась. Из-за того, что мы отказались от Су-35, считающихся одними из самых эффективных истребителей современности, мы остались практически без боевой авиации», — именно в такой достаточно нелицеприятной форме египетские СМИ оценили сегодняшнее состояние Военно-воздушных сил Египта, кстати, являющихся крупнейшими на Африканском континенте.

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Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
Американцы везде находят лохов. Будет кто против, обязательно уломают. Чтобы вся военная машина планеты зависела от США. Подлый народ!
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
США...МИРОВОЙ БАНЛИТ И МОШЕННИК...Их бояться...А Россию НЕТ...Россия добрая...В НЕё можно и ПЛЮНУТЬ...
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1 м.
Владимир Петров
Коррупционеры купили х-ню и теперь хорошо обеспечены. А евреи их будут метелить одной левой.
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1 м.