Закон и Порядок

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Первая большая война "могучего утёнка". Как Су-34 проявил себя в Сирии.

Первая большая война "могучего утёнка". Как Су-34 проявил себя в Сирии.

На авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском руководство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству заявило, что иностранные покупатели наконец проявили повышенный и предметный интерес к ещё одному замечательному самолёту фирмы "Сухой".

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